Гол украинского хоккеиста помог его команде вырвать победу в Канаде – видео

20-летний украинский нападающий Александр Пересунько забросил свою девятую шайбу в регулярном чемпионате Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

В ночь с воскресенья на понедельник по киевскому времени, 16 февраля форвард "Викториявиль Тайгерс" в середине второго периода удачно сыграл на пятаке и помог своей команде сократить счет в матче с "Baie-Comeau Drakkar" до 1:2, пишет "Главком".

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В конце третьего периода Бруклин Калмыков сравнял счет (2:2), а в серии послематчевых буллитов победу праздновали "тигры".

Благодаря этой победе "Викториявиль" набрал 55 очков в 55-ти матчах и вышел на четвертое место в Западной конференции.

Пересунько в регулярном чемпионате провел 49 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 18 результативных передач.

Видео гола Пересунько