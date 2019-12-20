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Гол в ворота российского "Зенита" стал лучшим в Лиге чемпионов: видео

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Марсель Забитцер / twitter.com/DieRotenBullen

На сайте УЕФА определились с лучшим голом группового этапа Лиги чемпионов. Победителем стал удар полузащитника клуба "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита".

В общем на победу претендовали четыре гола – Лаутаро Мартинеса из "Интера" в ворота "Славии", Дугласа Косты из "Ювентуса" в ворота московского "Локомотива", Луиса Суареса из "Барселоны" в ворота "Интера" и Марселя Забитцера в ворота "Зенита". Именно последний и победил в голосовании.

Видео гола Забитцера в ворота "Зенита" (если видео не открывается, его можно посмотреть по ссылке)

Стоит отметить, что в этом моменте украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий мог спасти свою команду. Однако он не выпрыгнул, чтобы прервать полет мяча, и тот влетел в верхний угол ворот. Хотя именно Ракицкий первым отличился в этом матче, забив пушечным выстрелом. Однако в итоге его команда проиграла 2:1.

Как это было: Ракицкий пушечным ударом забил за "Зенит" в Лиге чемпионов: видео

Да и в целом два из четырех голов, которые претендовали на победу, были забиты в ворота российских команд. Кроме уже упомянутого гола Забитцера, стоит отметить и удачный дриблинг и удар бывшего полузащитника донецкого "Шахтера" Дугласа Косты. Он забил за "Ювентус" в ворота "Локомотива". При этом гол бразилец забил на 90+3 минуте, принеся победу своему клубу.

В целом все российские клубы неудачно провели этот еврокубковый сезон, вылетев из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Больше об этом: Без Лиги чемпионов и Лиги Европы: все российские клубы вылетели из еврокубков

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Лига чемпионов Ярослав Ракицький
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