Гол в ворота "Шахтера" попал топ-10 лучших в Лиге чемпионов сезона 2018/19
По окончании сезона в Лиге чемпионов УЕФА опубликовала подборку лучших голов, которые забивали команды. Не обошлось в этом рейтинге и без донецкого "Шахтера".
На седьмом месте оказался гол полузащитника Рахима Стерлинга с "Манчестер Сити" в ворота "Шахтера". Тогда 7 ноября 2018 года "МанСити" разгромили украинский клуб 6:0. Стерлинг забил на 48-й минуте после сольного прохода.
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Видео гола Рахима Стерлинга в ворота "Шахтера"
Источник: 24 канал
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