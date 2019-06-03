Гол в ворота "Шахтера" попал топ-10 лучших в Лиге чемпионов сезона 2018/19

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Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг

По окончании сезона в Лиге чемпионов УЕФА опубликовала подборку лучших голов, которые забивали команды. Не обошлось в этом рейтинге и без донецкого "Шахтера".

На седьмом месте оказался гол полузащитника Рахима Стерлинга с "Манчестер Сити" в ворота "Шахтера". Тогда 7 ноября 2018 года "МанСити" разгромили украинский клуб 6:0. Стерлинг забил на 48-й минуте после сольного прохода.

К слову: Невероятный гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в Лиге чемпионов 2018/19

Видео гола Рахима Стерлинга в ворота "Шахтера"

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Шахтер Манчестер Сити
Источник: 24 канал
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