Гол звездного экс-игрока "Динамо" помог "Галатасараю" завоевать Кубок Турции: видео

Стамбульский "Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции, обыграв "Акхисар Беледиеспор" со счетом 1:0.

Экс-нападающий киевского "Динамо" Юнес Беланда забил единственный мяч в матче за Суперкубок Турции, принеся тем самым победу чемпиону "Галатасараю".

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Марокканец на 38-й минуте получил классный пас пяткой от Жана-Мишеля Сери, обыграл двоих защитников и классным обводящим ударом забил в дальний угол ворот Акхисара.

В отличие от большинства стран, где в случае "Золотого дубля" чемпион и обладатель Кубка страны разыгрывает Суперкубок с вице-чемпионом, в Турции за предсезонный трофей играет финалист Кубка. В прошлом сезоне им стал "Акхисарспор", который вылетел из турецкой Суперлиги. Проиграли "зелено-черные" и в этот раз.

Напомним, что Юнес Беланда в целом провел в "Динамо" 4 сезона, в которых сыграл 56 матчей и забил 8 голов.