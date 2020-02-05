Голанд забил в четвертом матче подряд за "Боруссию" – в его активе 8 голов (видео)

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Голанд продолжает свою голевую феерию за клуб. На этот раз он отличился в матче Кубка Германии, выйдя на замену во втором тайме.

"Боруссия" играла против "Вердера" на выезде. В начале второго тайма гости уступали 2:0 – отличились Зельке и Биттенкур. При этом первый из них только неделю назад перешел в "Вердер" и это была его вторая игра за команду.

Голанд же вышел на поле на 46-й минуте, а уже на 67-й отличился забитым голом. И в этом эпизоде стоит отметить Юлиана Брандта, который сделал все, чтобы 19-летний нападающий забил гол. Для норвежца этот гол стал восьмым за "Боруссию" в четырех матчах, в которых он сыграл после перехода. Он трижды забил "Аугсбургу", выйдя на замену. Оформил дубль в ворота "Кельна", сыграв лишь 25 минут во втором тайме. Еще дважды забил "Унион Берлину", впервые выйдя в старте.

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Однако гол Голанда не спас "Боруссию" от поражения. Уже через три минуты Рашица забил и снова увеличил преимущество своей команды до двух голов. Рейна сократил отставание за 12 минут до конца основного времени. И Голанд мог принести команде ничью, которая перевела игру в овертайм. Уже в компенсированное арбитром время он нанес удар головой под перекладину, но голкипер Иржи Павленка справился с ним, отбив его.

Видеообзор матча Вердер – Боруссия

"Вердер" побеждает и проходит в четвертьфинал Кубка Германии. "Боруссия" же может сосредоточиться на чемпионате и Лиге чемпионов.