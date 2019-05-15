"Голден Стейт" победили в первом матче финала Западной конференции НБА: видео

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Стефен Карри
Стефен Карри / twitter Golden State Warriors

В США состоялся первый матч финала Западной конференции НБА – "Голден Стейт" принимали "Портленд".

Действующие чемпионы не имели особых проблем с соперником, несмотря на то, что в начале матча прозевали рывок "Портленда" 0:5.

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Хотя интрига в матче могла вернуться, когда "Портленд" сумел отыграться с -17 до -6 в третьей четверти. И ГСВ свое преимущество не упустили, в конце матча доведя его до разгромного. Поэтому именно "Уорриорс" повели в серии в финале Западной конференции.

Голден Стейт – Портленд 116:94 (27:23, 27:22, 23:26, 39:23). Счет в серии 1:0

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри из "Голден Стейт". Он реализовал 9 из 15 трехочковых, набрав за игру 36 очков. К этому он добавил 7 передач и 6 подборов. Его родной брат Сет Карри в "Портленде" сумел забросить лишь один дальний бросок (из четырех попыток).

 

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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