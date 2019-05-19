"Голден Стейт" выиграл третий матч в серии против "Портленда" и находится на расстоянии одной победы до финала.

Портленд – Голден Стейт 99:110 (29:27, 37:26, 13:29, 20:28)

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Третий поединок в серии проходил по сценарию первого. "Портленд" владел инициативой в первой четверти и разгромил "Ворриорс" во второй и ушел на большой перерыв с преимуществом +13.

После отдыха "Голден Стэйт" снова заиграл гораздо лучше и не только сравнял счет, а после 12-и минут третьей четверти вел +3. В последней четверти "Голден Стэйт" только увеличил свое преимущество и довел матч до логического завершения.

Снова лучшим игроком матча стал Стефен Карри. Игрок "Голден Стэйт" набрал 36 очков, отдал 3 результативные передачи и сделал 6 подборов.