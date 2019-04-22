"Голден Стэйт", "Торонто" и "Портленд" выиграли матчи плей-офф НБА: видео

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"Голден Стэйт" победил "Клипперс"
"Голден Стэйт" победил "Клипперс" / Getty Images

В плей-офф НБА состоялись четвертые матчи. Все игры выиграли гости.

Первыми сыграли "Индиана" и "Бостон". До этого "кельты" были впереди в серии 3:0. Поэтому, выиграв и четвертый матч против "Индианы", "Бостон" первым оформил выход в следующий раунд плей-офф.

Индиана – Бостон 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37)

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Относительно других пар, то там определение участника следующего раунда может будет решено уже в следующих матчах. Так, "Голден Стэйт" на выезде обыграл "Лос-Анджелес Клипперс", "Торонто" одолел "Орландо", а "Портленд" оказался сильнее "Оклахомы". При этом во всех этих матчах победу одерживали гости. И именно они впереди в серии 3:1.

Лос-Анджелес Клипперс –  Голден Стэйт Уорриорз 105:113 (22:32, 32:30, 30:25, 21:26)

Орландо – Торонто 85:107 (26:28, 16:30, 28:24, 15:25)

Оклахома-Сити – Портленд 98:111 (24:26, 22:24, 22:29, 30:32)

 

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Теги: Спорт NBA Баскетбол
Источник: 24 Канал
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