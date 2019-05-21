"Голден Стэйт" в овертайме дожал "Портленд" и вышел в 5-й подряд финал: видео

Баскетбольная команда "Голден Стэйт" первой вышла в финал плей-офф раунда НБА сезона 2018/2019. "Уорриорз" выбили "Портленд".

Портленд – Голден Стэйт 117:119 (35:36, 34:29, 26:22, 16:24, 6:8)

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Как и в предыдущих поединках, на паркете шла ожесточенная борьба и не обошлось без драмы. В первой четверти "Голден Стэйт" попытался уйти в отрыв, но "Портленд" не позволил это сделать и старался не отставать от соперника. С середины второй 12-минутки "Трейл-Блэйзерс" перехватили инициативу и ушли на большой перерыв, побеждая +4.

После возобновления игры "Портленд" держался в лидерах и сумел нарастить преимущество до +17, после чего "Уорриорз" начали сокращать отставание. К концу последней четверти счет был 111:111 и "Портленд" мог вырвать победу. В частности, за считанные секунды до конца игры из двухочковых зоны позволили бросить Лиллард, но он не смог попасть, поэтому команды ожидал овертайм.

В дополнительные пять минут сильнее были игроки "Уорриорз", которые набрали на два очка больше. Таким образом, "Голден Стейт" вышел в финал, где сыграет против победителя пары "Торонто" – "Милуоки". Для "Уорриорз" это 5-й подряд финал.

Лучшим игроком в очередной стал разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефан Карри. Он оформил трипл-дабл: набрал 37 очков, сделал 13 подборов и отдал 11 результативных передач.