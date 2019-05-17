"Голден Стэйт" в сумасшедшем матче победил "Портленд" в полуфинале НБА: видео

Баскетбольный клуб "Голден Стэйт" сумел выиграть второй подряд матч в полуфинальной серии плей-офф раунда в "Портленда".

Голден Стэйт – Портленд 114:111 (29:31, 21:34, 39:24, 25:22)

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На старте матча баскетболисты "Портленда" завладели инициативой и довольно комфортно себя чувствовали на чужом паркете. В итоге, им удалось выиграть первую четверть. Уже во второй 12-минутке гости довели свое преимущество до +17 и ушли на большой перерыв с преимуществом в 15 очков.

После перерыва на паркете уже был другой "Голден Стэйт". "Уорриорз" в середине четверти сравняли счет и даже вышли вперед. Перед началом последней четверти счет был равный и на паркете шла ожесточенная борьба.

За минуту до финальной сирены победу могла вырвать любая команда. "Голден Стэйт" побеждал с разницой в 3 очка и гости имели время на последнюю атаку, однако не сумели довести ее до логического завершения.

Таким образом, "Голден Стэйт" одержал вторую победу в серии и последующие поединки состоятся на паркете "Портленда". Лучшим игроком матча стал Стефен Карри. Он набрал 37 очков, сделал 8 результативных передач и столько же подборов.

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