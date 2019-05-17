"Голден Стэйт" в сумасшедшем матче победил "Портленд" в полуфинале НБА: видео

13 Читати новину українською
"Голден Стэйт"
"Голден Стэйт" / twitter.com/NBA

Баскетбольный клуб "Голден Стэйт" сумел выиграть второй подряд матч в полуфинальной серии плей-офф раунда в "Портленда".

Голден Стэйт – Портленд 114:111 (29:31, 21:34, 39:24, 25:22)

Читайте также: "Милуоки" благодаря невероятному рывку в конце матча победил "Торонто"

На старте матча баскетболисты "Портленда" завладели инициативой и довольно комфортно себя чувствовали на чужом паркете. В итоге, им удалось выиграть первую четверть. Уже во второй 12-минутке гости довели свое преимущество до +17 и ушли на большой перерыв с преимуществом в 15 очков.

После перерыва на паркете уже был другой "Голден Стэйт". "Уорриорз" в середине четверти сравняли счет и даже вышли вперед. Перед началом последней четверти счет был равный и на паркете шла ожесточенная борьба.

За минуту до финальной сирены победу могла вырвать любая команда. "Голден Стэйт" побеждал с разницой в 3 очка и гости имели время на последнюю атаку, однако не сумели довести ее до логического завершения.

Таким образом, "Голден Стэйт" одержал вторую победу в серии и последующие поединки состоятся на паркете "Портленда". Лучшим игроком матча стал Стефен Карри. Он набрал 37 очков, сделал 8 результативных передач и столько же подборов.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Из 112 канала ушли журналисты Гордон и Бацман: говорят, что из-за Медведчука
сегодня
629
Теги: Спорт Новости Спорта NBA Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинский боксер Деревянченко не будет драться за титул IBF из-за ошибки
сегодня 11:02 Украинский боксер Деревянченко не будет драться за титул IBF из-за ошибки
44
Теннисист во время матча наорал на зрителей и начал бросаться вещами: видео
16 мая 18:40 Теннисист во время матча наорал на зрителей и начал бросаться вещами: видео
133
Украинские спортсмены показали свои уникальные вышиванки: фото
16 мая 18:17 Украинские спортсмены показали свои уникальные вышиванки: фото
100
На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
16 мая 15:06 На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
70
Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
16 мая 14:19 Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
70
Новости
Больше новостей
Залиште відгук