Гольфиста дисквалифицировали на 3 года за нецензурный жест, он просил прощения на коленях

Гольфист из Южной Кореи Био Ким дисквалифицирован на три года после победы на турнире Korean Tour. Гольфист наказан за неспортивное поведение.

На 16-й лунке во время финального раунда турнира DGB Financial Group Volvik Daegu Gyeongbuk Open Ким разозлился, когда услышал звук затвора камеры на мобильном телефоне.

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Ким обернулся к зрителям и показал им средний палец, после чего бросил клюшку на землю.

Korean Tour принял решение оштрафовать гольфиста на 8,350 долларов и дисквалифицировать на три года.

Ким извинился за инцидент на коленях перед телекамерами. Но Korean Tour не изменил своего решения. Организаторы заявили, что Ким нанес ущерб достоинству игроку в гольф нарушением этикета и неподобающим поведением.

Ким Био – южнокорейский игрок в гольф. Как любитель, Ким выиграл Открытый чемпионат Кореи среди любителей и Чемпионат Японии по гольфу среди любителей в 2008 году. Он стал профессионалом в 2009 году и присоединился к своему домашнему туру по Корее в 2010 году, выиграв один раз.

На данный момент он занимает 302-е место в мировом рейтинге и имеет шесть профессиональных побед. До своего отстранения он возглавлял денежный список Korean Tour.