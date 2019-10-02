Гольфиста дисквалифицировали на 3 года за нецензурный жест, он просил прощения на коленях

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Био Ким
Био Ким / skysports.com

Гольфист из Южной Кореи Био Ким дисквалифицирован на три года после победы на турнире Korean Tour. Гольфист наказан за неспортивное поведение.

На 16-й лунке во время финального раунда турнира DGB Financial Group Volvik Daegu Gyeongbuk Open Ким разозлился, когда услышал звук затвора камеры на мобильном телефоне.

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Ким обернулся к зрителям и показал им средний палец, после чего бросил клюшку на землю.

Korean Tour принял решение оштрафовать гольфиста на 8,350 долларов и дисквалифицировать на три года.

Ким извинился за инцидент на коленях перед телекамерами. Но Korean Tour не изменил своего решения. Организаторы заявили, что Ким нанес ущерб достоинству игроку в гольф нарушением этикета и неподобающим поведением.

Ким Био – южнокорейский игрок в гольф. Как любитель, Ким выиграл Открытый чемпионат Кореи среди любителей и Чемпионат Японии по гольфу среди любителей в 2008 году. Он стал профессионалом в 2009 году и присоединился к своему домашнему туру по Корее в 2010 году, выиграв один раз.

На данный момент он занимает 302-е место в мировом рейтинге и имеет шесть профессиональных побед. До своего отстранения он возглавлял денежный список Korean Tour.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт
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