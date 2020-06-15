Голкипер ценой жуткой травмы спас команду: шокирующее видео
В матче 27 тура чемпионата Турции "Галатасарай" встречался с "Ризеспором". Уже на 15-й минуте встречи голкипер стамбульцев Фернандо Муслера получил серьезную травму и был срочно отправлен в больницу.
В середине первого тайма, при счете 0:0, хозяева организовали острую атаку, которую завершал ударом с близкого расстояния нападающий Шкода. Голкипер отбил мяч, после чего на большой скорости столкнулся с форвардом, пишет 24 канал.
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Страшная травма голкипера
Футболист был срочно отправлен в больницу. Поле Муслера оставлял со слезами на глазах.
В больнице пройдя медицинское обследование поставили страшный диагноз – переломы костей голени и малоберцовой кости правой стопы.
- Матч закончился со счетом – 2:0 в пользу хозяев поединка. "Галатасарай" продолжает занимать третье место в турнирной таблице, в их активе 50 пунктов.
- "Ризеспор" занимает 14 строчку с 28 очками.
Карьера Муслера в "Галатасарае"
В 2011 голкипер присоединился к составу клуба. В "Галатасарае" Муслера побил рекорд легендарного Клаудио Таффарела, оставляя "сухими" свои ворота в течение 18 матчей подряд.
Муслера в конце своего первого сезона стал чемпионом чемпионата Турции в составе "Галатасарая", а впоследствии поднял и суперкубок Турции.
Сразу стал основным голкипером турецкого гранда. В сезоне 2017/18 провел свой 200-й матч за стамбульскую команду в турецкой Суперлиге.
Сейчас в активе уругвайца более 300 матчей за "Галатасарай".