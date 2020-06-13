В поединке Первой лиги Дании голкипер Миккель Брюн из "Нестведа" решил, что хочет записать свою фамилию на табло. Футболист после углового удара неудачно выбил мяч, который залетел в собственные ворота.

У 23 турі Першої ліги Данії зустрілись "Фремад" проти "Нестведа", пише 24 канал.

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Курйозний момент

Матч тривав за рівної гри. На останній хвилині першого тайму господарям поєдинку вдалось вийти вперед у рахунку. Після кутового удару голкіпер суперника невдало вибив м'яч, який за траєкторією полетів у власні ворота. Роликом курйозного голу голкіпера поділились у Twitter.

Цей гол став єдиним у матчі. Підсумковий рахунок зустрічі – 1:0.