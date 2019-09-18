Голкипер "Барселоны" повторил уникальный рекорд Андрея Пятова в Лиге чемпионов

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Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген / Фото из открытых источников

"Барселона" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов расписала мировую с дортмундской "Боруссией" (0:0).

В этом результате есть большая заслуга голкипера "блаугранас" Марка-Андре тер Штегена, который отбил пенальти от Марко Ройса.

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Немецкий вратарь каталонского клуба имеет на своем счету в Лиге чемпионов четыре отбитых 11-метровых удара из шести, что является самым высоким показателем в истории турнира с момента начала ведения статистики в сезоне-2003/04.

До тер Штегена подобного результата добился голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, который парировал четыре пенальти в Лиге чемпионов.

Люди знают, на что я способен. Я хочу полностью сосредоточиться на своей работе и играть на максимуме моих возможностей. Мне кажется, что в этом матче я подобное показал,
– сказал тер Штеген после матча.

Спорт 24 писал, что "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью 0:0. Учитывая, что в параллельном матче чешская "Славия" сенсационно отобрала очки у "Интера", следовательно все четыре команды после первого тура набрали по одному баллу.

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Лига чемпионов Новости Спорта
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