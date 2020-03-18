Голкипер "Динамо" Бущан поддержал челлендж "Оставайся дома", набивая туалетную бумагу: видео
В мире приобретает популярность челлендж "Оставайся дома", когда спортсмены набивают туалетную бумагу. Таким способом они напоминают своим болельщикам, что во время карантина лучше провести время дома, а не подвергать свою жизнь риску.
Присоединился к этому челлендж и вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан. Он снял видео, где набивает рулон туалетной бумаги. Ролик он выложил в stories в Instagram.
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Также в этом видео он передал челендж партнеру по команде Никите Бурде, футбольному агенту Ивану Пироженко, а также журналистам Виктору Вацко, Роману Бебеху и Игорю Цыганыку.
Отметим, что Бущан стал не первым, кто поддержал такой челендж. Перед тем в Испании защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос жонглировал туалетной бумагой на ноге с призывом оставаться дома.
Полезные советы при карантине / Инфографика 24 канала
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