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Голкипер "Динамо" Бущан поддержал челлендж "Оставайся дома", набивая туалетную бумагу: видео

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В мире приобретает популярность челлендж "Оставайся дома", когда спортсмены набивают туалетную бумагу. Таким способом они напоминают своим болельщикам, что во время карантина лучше провести время дома, а не подвергать свою жизнь риску.

Присоединился к этому челлендж и вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан. Он снял видео, где набивает рулон туалетной бумаги. Ролик он выложил в stories в Instagram.

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Также в этом видео он передал челендж партнеру по команде Никите Бурде, футбольному агенту Ивану Пироженко, а также журналистам Виктору Вацко, Роману Бебеху и Игорю Цыганыку.

Отметим, что Бущан стал не первым, кто поддержал такой челендж. Перед тем в Испании защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос жонглировал туалетной бумагой на ноге с призывом оставаться дома.


Полезные советы при карантине / Инфографика 24 канала

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Карантин в Украине 2020 Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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