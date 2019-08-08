Голкипер юношеской сборной Украины перешел в клуб испанской Ла Лиги

Клуб испанской Ла Лиги "Эйбар"подписал украинского вратаря Дани Лтайфа.

До этого ДаниЛтайф был одним из вратарей донецкого "Олимпика". Хотя 19-летний страж ворот так и не провел ни одного матча за основной состав донецкой команды. И несмотря на отсутствие игровой практики в основной команде дончан, Лтайф регулярно вызывался в ряды сборной Украины U-19, за которую провел три поединка.

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Детали соглашения, в том числе продолжительность контракта пока неизвестны. Также неизвестно, будет ли вратарь выступать за основную команду, или будет отправлен в дубль.

Спорт 24 писал, что украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, снова отправится в аренду. Голкипер мадридского "Реала" очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".