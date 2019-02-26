Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в трогательном письме поддержал пленных украинских моряков

Крымские активисты Осман Пашаев, Лейла Омер и Наталья Красненкова организовали акцию "Пиши нашим". Они узнали, кто является кумирами украинских пленных моряков и попросили их написать слова поддержки узникам Кремля. На акцию одним из первых откликнулся голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Игрок "Шахтера" прямо в самолете написал письмо 24 украинским пленным морякам, в котором выразил слова поддержки. Об этом сообщил сайт "Трибуна".

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В своем письме Андрей Пятов написал, что уверен в крепком характере ребят, с помощью которого они выдержат все испытания.

Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, ребята, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!

– отметил Пятов.



Письмо украинским пленным морякам от Андрея Пятова

Кроме писем "Шахтер" подарил морякам футболки команды с их фамилиями – Богдана Небылицы, Вячеслава Зинченко и Владимира Лесового. Родные пленных украинцев тронуты поступком футболиста и выразили ему благодарность.



"Шахтер" подарил морякам футболки команды с их фамилиями



Андрей Пятов поддержал украинских пленных моряков

Сегодня, 26 ноября письма и футболки должны отправить ребятам в Москву. Кроме того, активисты ожидают ответа от других кумиров военнопленных моряков – Василия Ломаченко, Александра Усика и игроков "Динамо".

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы до порта в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После атаки украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинских судах. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.