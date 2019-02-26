Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в трогательном письме поддержал пленных украинских моряков

6 Читати новину українською
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов написал письмо украинским пленным морякам
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов написал письмо украинским пленным морякам / Фото из социальных сетей

Крымские активисты Осман Пашаев, Лейла Омер и Наталья Красненкова организовали акцию "Пиши нашим". Они узнали, кто является кумирами украинских пленных моряков и попросили их написать слова поддержки узникам Кремля. На акцию одним из первых откликнулся голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Игрок "Шахтера" прямо в самолете написал письмо 24 украинским пленным морякам, в котором выразил слова поддержки. Об этом сообщил сайт "Трибуна".

Читайте также: Россия использует их как товар, – Климкин о судьбе украинских моряков в плену РФ

В своем письме Андрей Пятов написал, что уверен в крепком характере ребят, с помощью которого они выдержат все испытания.

Хотел бы всем нашим морякам, находящимся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, ребята, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!
– отметил Пятов.

Лист українським полоненим морякам від Андрія П'ятова
Письмо украинским пленным морякам от Андрея Пятова

Кроме писем "Шахтер" подарил морякам футболки команды с их фамилиями – Богдана Небылицы, Вячеслава Зинченко и Владимира Лесового. Родные пленных украинцев тронуты поступком футболиста и выразили ему благодарность.


"Шахтер" подарил морякам футболки команды с их фамилиями

Андрій П'ятов
Андрей Пятов поддержал украинских пленных моряков

Сегодня, 26 ноября письма и футболки должны отправить ребятам в Москву. Кроме того, активисты ожидают ответа от других кумиров военнопленных моряков – Василия Ломаченко, Александра Усика и игроков "Динамо".

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы до порта в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

После атаки украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинских судах. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

blog_ava
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня
6769
Теги: Новости Украины Спорт Футбол Украина – Россия Украинцы в плену РФ Шахтер
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала
сегодня 15:29 Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала
82
Зинченко забавно наказал одноклубника на тренировке "МанСити": видео
сегодня 09:41 Зинченко забавно наказал одноклубника на тренировке "МанСити": видео
114
"Шахтёр" без проблем обыграл "Александрию" в матче лидеров УПЛ: видео
25 февраля 21:20 "Шахтёр" без проблем обыграл "Александрию" в матче лидеров УПЛ: видео
188
"Динамо" разгромило "Зарю" благодаря дублям Шапаренко и Вербича: видео
25 февраля 20:43 "Динамо" разгромило "Зарю" благодаря дублям Шапаренко и Вербича: видео
359
Настоящая находка: фанаты "Селтика" без ума от хет-трика Шведа в матче с "Ворсклой"
25 февраля 19:44 Настоящая находка: фанаты "Селтика" без ума от хет-трика Шведа в матче с "Ворсклой"
229
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук