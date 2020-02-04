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Голкипер устроил массовую драку с фанатами во время матча – видео

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Марк Бирн после драки с фанатами / Belfast Telegraph

В матче Кубка Северной Ирландии вратарь клуба "Уорренпойнт" Марк Бирн устроил драку с фанатами "Баллимена". Однако спасать голкипера пришлось уже партнерам по команде.

На 88-й минуте Марк Бирн пропустил второй гол в матче, который и принес победу "Баллимену" и выход в четвертьфинал Кубка Северной Ирландии. За его воротами находились болельщики гостей, с которым у игрока и возник конфликт.

Вот так: Вратарь пропустил курьезный гол – мяч пролетел у него между ногами после удара с центра поля: видео

Однако словесной перепалкой все не закончилось, и Бирн перелез через рекламные щиты и устроил с ними драку. Учитывая, что фанатов было больше, то за партнера по команде пришлось заступиться и другим игрокам "Уорренпойнта". Они пытались его перетянуть обратно через рекламные щиты, прикрывая от ударов. И все же от повреждений голкипера не уберегли – он споткнулся об один из щитов и упал.

После этого Марк Бирн получил от главного арбитра матча красную карточку.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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