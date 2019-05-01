Голландский футболист забил феноменальный гол ударом скорпиона: видео

20-летний нападающий молодежной команды "Утрехта" Митчелл ван Рууйнен забил невероятный гол в матче Первой лиги против "Хелмонд Спорт".

Форвард подстроился и отправил мяч в угол ударом скорпиона, установив окончательный счет в матче 1:1.

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Спорт 24 писал, что в матче чемпионата Боливии между командами "Стронгест" и "Хорхе Вильстерманн" болельщики гостей забросали поле петардами. Они взорвались возле голкипера "Стронгеста" Даниэля Ваки.

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