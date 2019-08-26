Голливудский актер Мэтью МакКонахи стал совладельцем футбольного клуба в США

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Мэтью МакКонахи стал совладельцем футбольного клуба
Мэтью МакКонахи стал совладельцем футбольного клуба / Courtesy of Austin FC

Голливудский актер Мэтью МакКонахи присоединился к футбольному клубу "Остин" из США. Он стал одним из его акционеров.

МакКонахи стал совладельцем клуба "Остин", сообщает официальный сайт MLS. Однако какова его доля в клубе, и во сколько ему обошлось это – не сообщается. Ведь кроме актера, совладельцами клуба стали и другие предприниматели, среди которых президент и главный коммерческий директор Dell technologies Мариус Хаас.

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При этом стоит отметить, что Мэтью МакКонахи постоянно проживает в Остине, штат Техас. Сам актер родился в техасском городке Увальде.

Но стоит отметить, что дебютировать новая команда в MLS сможет только в 2021 году. Именно на этот год запланировано расширение чемпионата. И среди новых команд будет "Остин", а также "Интер Майами", совладельцем которой является Дэвид Бекхэм. Пока же продолжается строительство стадиона.

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Теги: LifeStyle Футбол Спорт
Источник: 24 канал
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