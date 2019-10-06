Головкин – Деревянченко: известные боксеры называют украинца победителем

Трое американских боксеров, которые смотрели бой Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко из рингсайда, считают, что победу одержал украинский спортсмен. Свои мнения выразили Девин Хейни, Джаррелл Миллер и Тевин Фармер.

Девин Хэйни, "временный" чемпион WBC в легком весе: "Был конкурентный бой. Я считал, что перед последним раундом все было ровненько. Думаю, Сергей победил. Он наносил более точные удары, был активным и много раз наседал на GGG. Нокдаун, конечно, сделал все конкурентным. Когда объявили, что будет единодушное решение судей, думал, что Сергею".

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Джаррелл Миллер, экс-претендент в супертяжелом весе: "Он (Головкин, – Спорт24.) Не выиграл. Не выиграл он бой, друг. Нет, не выиграл. Не выиграл. Как по мне, Сергей взял бой минимум с 1-2 раундами впереди. Да, попал в нокдаун, но он перебоксировал Головкина, хорошо двигался, нанес множество ударов. Хороший бой, но Сергей победил".

Тевин Фармер, чемпион IBF во втором полулегком весе: "Как по мне, здесь ничья или победа Сергея. Конкурентный бой. Деревянченко, выше нос, оставайся сфокусированным и возвращайся".

К слову: ESPN, BoxingScene и болельщики отдали победу Деревянченко в бою с Головкиным

В победе казахстанского боксера также сомневается известный футболист Уэйн Руни, который посетил бой. По мнению Руни, победа должна была достаться украинцу.

Спорт24 писал, что победу решением судей одержал Геннадий Головкин. В первом раунде Деревянченко побывал в неочевидному нокдауне. Украинец показывал рефери, что Геннадий пробил по затылку, но тот был невозмутим.

Оба боксера и промоутер Головкина заявили, что в 2020 году может состояться матч-реванш.