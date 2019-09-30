Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн чемпионский бой

В ночь с 5-го на 6 октября в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" состоится бой за пояса IBF и IBO в среднем весе. Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко.

Поединок Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко покажет стриминговая платформа DAZN. Бой в Украине состоится 6 октября. Начало поединка – примерно 4:00 утра.

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В Украине титульный поединок Головкин – Деревянченко покажет телеканал Xsport. Посмотреть поединок можно по телевизору, а также онлайн на сайте канала.

Для украинца это уже вторая попытка завладеть поясом IBF. Впервые украинец его оспаривал в октябре 2018 года и тогда уступил раздельным решением судей Даниэлю Джейкобсу.

Геннадий Головкин – бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018).

Обзор поединка Головкин – Деревянченко читайте на сайте Спорт24.