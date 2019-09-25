Головкин – Деревянченко: прогноз букмекеров на титульный бой

В ночь на с 5-го на 6 октября в США состоится бой между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко за пояс IBF в среднем весе. Букмекеры назвали фаворита поединка.

Головкин – Деревянченко прогноз

Казахстанский боксер Головкин успел сменить тренера и работает с Джонатан Бэнкс – екснаставником Владимира Кличко. Сменить тренера Геннадия заставили неудачные результаты в поединке с Саулем Альваресом. Последний, к слову, должен был драться с Деревянченко, но команды не смогли договориться.

В команде украинском Деревянченко также сильные специалисты, в частности Андре Розье. 27-го октября 2018 года Деревянченко проиграл Даниэлю Джейкобсу в поединке за пояс IBF, поэтому для украинца это уже вторая попытка завоевать пояс. К слову, Джейкобс впоследствии проиграл титул Альваресу.

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Прогноз Pari Match

Явным фаворитом поединка является Головкин, который в свое время владел поясом IBF. Его победу над украинцем букмекеры оценили коэффициентом 1,24. Шансы Деревянченко специалисты Pari Match оценивают коэффициентом 4,10. Ничья в бою – 23.

Вместе с тем, эксперты Pari Match предлагают болельщикам бокса угадать, пройдут ли боксеры всю дистанцию ​​поединка. Коэффициент на то, что бой продлится больше, чем 10 с половиной раундов – 1,87. Такой же коэффициент на то, что поединок продлится меньше, чем 10,5 раундов.

Прогноз Фаворит Спорт

Головкин также является фаворитом поединка, по мнению букмекеров компании "Фаворит Спорт". На то, что Головкин завоюет пояс IBF, победив Сергея, эксперты предлагают коэффициент 1,23.

Деревянченко является андердогом поединка. Его победу специалисты оценивают коэффициентом 4,30. Ничья в поединке – 26.

Прогноз 1xbet

Букмекеры 1xbet предлагают коэффициент 3,72 на двойной результат боя: Деревянченко победит Головкина, или же будет ничья. Победу Сергея в бою специалисты оценили коэффициентом 4,42.

Специалисты 1xbet, как и все другие букмекеры считают фаворитом боя казахстанца. Его победу в поединке против Деревянченко в 1xbet оценили коэффициентом 1,24.

Бой Деревянченко – Головкин состоится 5 октября в Нью-Йорке на Мэдисон-сквер-гарден. Победитель поединка будет обязан провести первую защиту чемпионского титула за последние полгода после октябрьского поединка.