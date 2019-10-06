Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей

Украинский боксер Сергей Деревянченко не смог завоевать вакантные чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе. В ночь с 5 на 6 октября на арене Мэдисон-сквер-гарден украинец сомнительным решением судей проиграл Геннадию Головкину.

Уже в первом раунде украинец побывал в нокдауне после серии ударов Головкина. Украинец показывал рефери, что Геннадий пробил по затылку, но тот был невозмутим. Вторую трехминутку Сергей начал активной работой джебом. Головкин же попал мощным левым боковым. В украинца возникло двойное рассечение над правым глазом.

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Третий раунд себе в активе уже мог занести Деревянченко. Украинец много попадал по лицу и корпуса Головкина, однако тот выдержал шквал атак Сергея и контратаковал ближе к завершению трехминутки. Всплески активности Деревянченко в нападении ставили в затруднительное положение Геннадия. В четвертом раунде он работал первым номером и несколько раз мощно попал по лицу казахстанца.

В пятом раунде украинцу удалось пробить хорошую серию джебов. Зато Головкин провел прекрасный апперкот, а Деревянченко ответил ударом по печени. Было заметно, что Геннадий почувствовал тяжелый удар. Экватор поединка оказался достаточно ровным. Головкин пропустил несколько ударов в начале раунда, но начал работать первым номером и попал левым боковым по рассечению украинца.

Седьмой раунд ничем принципиальным не отличался от предыдущих, однако градус боя заметно вырос. В результате боксеры продолжали махать руками после гонга. В восьмом раунде Головкин доминировал и зажал Сергея у канатов. Украинец сумел выйти сухим из воды и даже попал "двойкой" в конце раунда. Было заметно, что Деревянченко задышал тяжелее.

На старте девяти трехминутки Сергей пропустил тяжелый удар, но устоял. Украинец продолжал выбрасывать большое количество ударов, часть которых достигала цели. Десятый раунд полностью был за украинцем, который потряс Головкина серией тяжелых ударов. Однако Геннадий достойно выстоял и выровнял ситуацию ближе к концу раунда. В 11-й трехминутке боксеры продолжили размен ударами. Последний раунд бойцы провели в клинче.

Победу сомнительным решением судей одержал Головкин: 114:113 и дважды по 115:112.