Сергей Деревянченко проиграл Геннадию Головкину в поединке за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе. Бой состоялся в ночь с 5 на 6 октября на арене Мэдисон-сквер-гарден.

На протяжении всего поединка Деревянченко осуществлял настис на Головкина и выбрасывал большое количество ударов. Впрочем, именно украинец побывал в нокдауне в первом раунде.

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Кроме того, Сергей практически весь поединок провел с рассечением над правым глазом. Но это не помешало украинцу дать достойный бой именитому Головкину.

Казахстанец победил сомнительным решением судей, после чего был освистан болельщиками.

Головкин – Деревянченко: видео боя