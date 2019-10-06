Головкин – Деревянченко: видео боя
Сергей Деревянченко проиграл Геннадию Головкину в поединке за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе. Бой состоялся в ночь с 5 на 6 октября на арене Мэдисон-сквер-гарден.
На протяжении всего поединка Деревянченко осуществлял настис на Головкина и выбрасывал большое количество ударов. Впрочем, именно украинец побывал в нокдауне в первом раунде.
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Кроме того, Сергей практически весь поединок провел с рассечением над правым глазом. Но это не помешало украинцу дать достойный бой именитому Головкину.
Казахстанец победил сомнительным решением судей, после чего был освистан болельщиками.
Головкин – Деревянченко: видео боя
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