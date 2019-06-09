Головкин эффектно вернулся на ринг, нокаутировав Роллса: видео

В ночь с 8 на 9 июня в Нью-Йорке Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) нокаутировал канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО).

Поединок состоялся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в договорнном весе – до 74,4 кг. Головкин отправил своего соперника в нокаут в четвертом раунде.

Читайте также: ТОП-5 самых ожидаемых боксерских поединков

В 3-м раунде канадец совсем потерял страх и четко попал Головкину прямым справа в лицо, после чего в углу казаха посоветовали своему бойцу не затягивать с нокаутом.

Выполнение пожелания не заставило себя долго ждать: уже в следующей трехминутке Головкин прижал Роллса к канатам и выждал момент для нокаутирующего бокового удара, после которого канадец не смог подняться с канвас.

Таким образом, эта победа стала первой для Геннадия Головкина после поражения от мексиканского боксера Сауля Альвареса и он успешно дебютировал на платформе DAZN. Это был его премьерный бой из шести будущих при новом телепартнере.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что если Головкин победит Роллса, то его следующим соперником снова станет Сауль Альварес.

Видеообзор боя Головкин – Роллс

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram