Головкин неожиданно сменил промоутера перед поединком с Деревянченко

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Геннадий Головкин сменил промоутера
Геннадий Головкин сменил промоутера / Фото из открытых источников

Экс-чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) подписал контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Об этом сообщил глава компании Эдди Хирн, на своей странице в Instagram.

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"Я с большой гордостью заявляю, что теперь я работаю с Геннадием Головкиным. Большой человек, большой боксер. Мы с большим нетерпением ждем новых боев, чтобы принести вам драму и волнение на аренах по всему миру", – написал он

Как известно, следующий бой Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) проведет с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) 5 октября в Нью-Йорке.

Геннадий Головкин – известный казахстанский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкин дважды дрался с Альваресом: один бой завершился ничьей, а в другом Геннадий проиграл.

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Теги: Спорт Бокс Сергей Деревянченко
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