Голубь помешал футболисту подать угловой в чемпионате Германии: забавные фото

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"Боруссия" победила "Вольфсбург"
"Боруссия" победила "Вольфсбург"

В матче 27 тура Бундеслиги "Боруссия" на домашнем поле уверенно победила "Вольфсбург" (2:0) и вернулась на первое место в турнирной таблице.

На 5-й минуте встречи хавбек гостей Максимилиан Арнольд пошел подавать угловой, но возле флажка сидел голубь. Полузащитник аккуратно обошел его, но птица не испугалась. Голубь ходил по полю во время игры полтайма.

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Голубь помешал футболисту пробить угловой

Победная серия "Боруссии" в чемпионате Германии достигла трех игр. Для "Вольфсбурга" это поражение стало вторым в последних трех матчах.

"Боруссия" Д, набрав 63 очка, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, "Вольфсбург" (42) занимает восьмое место.

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Теги: ФК Боруссия Д Футбол Спорт
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