Голуби, вино и детские книги: неожиданные хобби известных спортсменов

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – как бы спортсмены не любили дело своей жизни, иногда хочется отдохнуть. Поэтому даже самые звездные атлеты имеют хобби, которые не связаны со спортом. Майк Тайсон разводит голубей. Андрей Шевченко обожает гольф и является одним из лучших гольфистов Украины. Андреа Пирло – винодел. Дэвид Бекхэм любит фехтование, а Тео Уолкотт пишет для детей.

Также в выпуске: Конькобежца Стивена Брэдбери окрестили самым фартовым спортсменов в истории Олимпийских игр. Конькобежный спорт, несмотря на возможную визуальную легкость, на самом деле, сложный и травматичный. Участники в минимальных защитных доспехах вступают в скорости в среднем более 50 километров в час. Какие падения и травмы пришлось пережить известному спортсмену – смотрите в программе.