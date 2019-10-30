Голы футболистов помогли собрать более 180 тысяч гривен на помощь онкобольным детям

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Голы футболистов помогли собрать более 180 тысяч гривен на помощь онкобольным детям

Международная бетинговая компания Favbet совместно с партнером Украинской премьер-лигой начали социальную инициативу, целью которой является сбор средств для благотворительного фонда "Таблеточки".

В рамках проекта "Давай, забивай!" за каждый забитый гол в чемпионате Украины букмекерская компания перечисляла 1000 гривен в фонд "Таблеточки".

За первые 12 туров сезона 2019/2020 Favbet Лиги было забито 184 мяча. По количеству мячей в воротах соперника отличились команды "Шахтер" (36), "Динамо" (24) и "Заря" (23). Итак, по состоянию на сегодня дети получили 184 тысячи гривен помощи.

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"Мы рады, что благотворительность пришла в спорт. Этот проект – больше, чем просто помощь онкобольным детям. Он дает спорту дополнительную ценность, объединяет болельщиков разных команд вокруг добрых дел и показывает, что помогать – это просто", – отметила исполнительный директор фонда "Таблеточки" Светлана Пугач.

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Теги: Спорт Футбол благотворительность УПЛ Онкозаболевания
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