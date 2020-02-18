Голы украинский Яремчука и Мирошниченко попали в подборку лучших в Лиге Европы: видео

На официальном твиттер-аккаунте Лиги Европы была опубликована подборка лучших голов группового этапа. Среди них и два гола украинцев – Романа Яремчука и Дениса Мирошниченко.

Роман Яремчук забил за "Гент" на выезде в ворота немецкого "Вольфсбурга". Именно этот удар помог бельгийской команде сравнять счет в матче, а затем и выиграть игру.

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Денис Мирошниченко забил свой гол за "Александрию" в выездном матче против "Гента". Гол не спас украинскую команду от поражения.

Также среди голов и удары футболистов, которые в свое время выступали в Украине – Адмир Мехмеди, который забил за "Вольфсбург" в ворота "Александрии". Для украинского клуба это был первый матч группового этапа Лиги Европы. "Александрия" тогда уступила на выезде 3:1. Что касается Мехмеди, то он с 2012 по 2014 год был игроком киевского "Динамо".

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Еще один гол в списке – Рафаэля Фостера. Бывший игрок луганской "Зари" отличился в гостевом матче "Лудогорца" против команды Сергея Реброва "Ференцварош".