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Голы украинский Яремчука и Мирошниченко попали в подборку лучших в Лиге Европы: видео

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Роман Яремчук / twitter.com/KAAGent

На официальном твиттер-аккаунте Лиги Европы была опубликована подборка лучших голов группового этапа. Среди них и два гола украинцев – Романа Яремчука и Дениса Мирошниченко.

Роман Яремчук забил за "Гент" на выезде в ворота немецкого "Вольфсбурга". Именно этот удар помог бельгийской команде сравнять счет в матче, а затем и выиграть игру.

К слову: Яремчук потерял шанс перейти в топ-чемпионат из-за желания сыграть за сборную Украины на Евро

Денис Мирошниченко забил свой гол за "Александрию" в выездном матче против "Гента". Гол не спас украинскую команду от поражения.

Также среди голов и удары футболистов, которые в свое время выступали в Украине – Адмир Мехмеди, который забил за "Вольфсбург" в ворота "Александрии". Для украинского клуба это был первый матч группового этапа Лиги Европы. "Александрия" тогда уступила на выезде 3:1. Что касается Мехмеди, то он с 2012 по 2014 год был игроком киевского "Динамо".

Стоит заметить: Лига Европы назвала суперсэйв вратаря "Александрии" лучшим в 2019 году – видео

Еще один гол в списке – Рафаэля Фостера. Бывший игрок луганской "Зари" отличился в гостевом матче "Лудогорца" против команды Сергея Реброва "Ференцварош".

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Роман Яремчук Новости Спорта Спорт Футбол
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