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Гончарук опозорился, когда сказал, что в сборной Украины нет игрока под номером 12

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Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подарил министру внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петеру Сиярто футболку украинской футбольной сборной с номером 12, и получил в ответ презент от венгерского политика.

В качестве подарка Гончарук презентовал Петеру футболку сборной Украины с номером 12 на спине.

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Алексей Гончарук и Петер Сиятро / Фото: Facebook

Все бы ничего, но Алексей сделал акцент на том, что такого номера не существует в сборной Украины. К слову, под 12 номером в сборной выступает Андрей Пятов.

"Кстати, о мяче! После встречи мы с Петером обменялись подарками. Как оказалось, он также футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером "12". Как вы, вероятно, знаете, такого номера не существует. Этот номер – номер болельщика", – написал сначала Гончарук.

Правда, через 3 часа, Премьер-министр все-таки поправил свой пост и убрал предложение, которое имело неверный смысл. Теперь абзац выглядит так:

"Кстати, о мяче! После встречи мы с Петером обменялись подарками. Как оказалось, он также футбольный болельщик. Поэтому я решил презентовать ему символический подарок – футболку украинской сборной с номером "12". Как вы, наверное, знаете, обычно футбольные клубы посвящают этот номер своии болельщикам".

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Сборная Украины по футболу Алексей Гончарук
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