Гонки на выживание: как армейская полоса препятствий стала прибыльным бизнесом

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот": Tough Murder – это дистанция в 20 километров, где есть 25 преград, которые играют на страхах и нервах. Большинство из препятствий заимствованы из классической армейской полосы США. Придумали такие соревнования выпускники престижной Гарвардской школы бизнеса – Уилл Дин и Гай Ливингстон. Всего участвовали в гонках на выживание 1 миллион 300 тысяч человек

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Твин. Велосипед-тандем или твин придумал в 1984 году датский изобретатель Микаэль Педерсен. По сравнению с классической моделью в твине нет ничего принципиально нового, если говорить о конструкции. Впрочем благодаря удлиненной раме, двум парам седел и педалей обычная велопокатушка превращается в нечто очень особенное.

Соревнования по ношению женщин. Самый безумный чемпионат мира из всех существующих проходит в Финляндии. Принять участие в нем могут только женатые пары, так как это соревнования по ношению женщин. Ежегодно сюда съезжаются смельчаки со всего мира попробовать свои силы в беспрецедентных гонках. Чтобы победить в них, нужно пробежать дистанцию в 250 метров с разнообразными барьерами. Мужчина при этом должен все время держать женщину на спине.