Гонку Формулы E в Китае отменили из-за коронавируса, этап Формулы-1 – перенесут
Организаторы гонки Формула E решили не проводить гонку в китайском городе Санья. Гонка была запланирована на 21 марта 2020 года.
В Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщили, что отменили гонку из-за вспышки смертельного коронавируса.
К слову: Что такое коронавирусы и что о них известно
Решение принято совместно с ФИА, Федерацией автомобильного и мотоспорта КНР (CAMF) и региональным партнером Enova Holdings.
Учитывая растущие проблемы со здоровьем и то, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус международной чрезвычайной ситуацией, Формула Е приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности персонала заездов, участников чемпионата и зрителей,
– говорится в сообщении.
В ФИА не сообщают ни новую дату гонки, ни вероятность проведения этапа в Китае. Сейчас в ФИА заявили, что им требуется время для изучения потенциальных дат в случае улучшения ситуации.
Что такое Формула E?
Это класс автогонок, в которых используются электромобили с открытыми колесами, главный турнир – чемпионат ФИА Формула E. Класс основан в 2012 году.
Также ФИА готово перенести гонку Формулы-1 в Китае, которая должна была состояться в апреле. Вероятно, что Китай и Россия обменяются датами проведения гонок.
"Организаторы этапа в Шанхае пытаются обменяться датой проведения с Россией, где гонка должна состояться 27 сентября", – сообщило издание Speed Week.
Однако, российская автомобильная федерация еще не получила официального запроса.
Какие еще соревнования перенесли из Китая
- Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.
- Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, который должен был состояться на стадионе "Птичье гнездо".
- Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса.
- Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.
- Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок.
- Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок. Легионеры массово покинули Китай.
- Как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса в Китае.