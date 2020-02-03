24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Гонку Формулы E в Китае отменили из-за коронавируса, этап Формулы-1 – перенесут

25 Читати новину українською
Гонку Формулы E в Китае отменили из-за коронавируса / FIA

Организаторы гонки Формула E решили не проводить гонку в китайском городе Санья. Гонка была запланирована на 21 марта 2020 года.

В Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщили, что отменили гонку из-за вспышки смертельного коронавируса.

К слову: Что такое коронавирусы и что о них известно

Решение принято совместно с ФИА, Федерацией автомобильного и мотоспорта КНР (CAMF) и региональным партнером Enova Holdings.

Учитывая растущие проблемы со здоровьем и то, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус международной чрезвычайной ситуацией, Формула Е приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности персонала заездов, участников чемпионата и зрителей,
– говорится в сообщении.

В ФИА не сообщают ни новую дату гонки, ни вероятность проведения этапа в Китае. Сейчас в ФИА заявили, что им требуется время для изучения потенциальных дат в случае улучшения ситуации.

Что такое Формула E?
Это класс автогонок, в которых используются электромобили с открытыми колесами, главный турнир – чемпионат ФИА Формула E. Класс основан в 2012 году.

Также ФИА готово перенести гонку Формулы-1 в Китае, которая должна была состояться в апреле. Вероятно, что Китай и Россия обменяются датами проведения гонок.

"Организаторы этапа в Шанхае пытаются обменяться датой проведения с Россией, где гонка должна состояться 27 сентября", – сообщило издание Speed Week.

Однако, российская автомобильная федерация еще не получила официального запроса.

Какие еще соревнования перенесли из Китая

  • Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.
  • Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, который должен был состояться на стадионе "Птичье гнездо".
  • Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса.
  • Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.
  • Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок.
  • Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок. Легионеры массово покинули Китай.
  • Как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса в Китае.


Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал

Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
сегодня
163188
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Коронавирус 2020 Гонки Формула-1
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2634
сегодня 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 46
сегодня 12:32 Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 29
сегодня 12:04 Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео
Юрій Семенюк 175
сегодня 09:21 Американский футбол: "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско" в матче за Супербоул
Ігор Саджениця 42
Новости
Больше новостей
Залиште відгук