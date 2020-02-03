Гонку Формулы E в Китае отменили из-за коронавируса, этап Формулы-1 – перенесут

Организаторы гонки Формула E решили не проводить гонку в китайском городе Санья. Гонка была запланирована на 21 марта 2020 года.

В Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщили, что отменили гонку из-за вспышки смертельного коронавируса.

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Решение принято совместно с ФИА, Федерацией автомобильного и мотоспорта КНР (CAMF) и региональным партнером Enova Holdings.

Учитывая растущие проблемы со здоровьем и то, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус международной чрезвычайной ситуацией, Формула Е приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности персонала заездов, участников чемпионата и зрителей,

– говорится в сообщении.

В ФИА не сообщают ни новую дату гонки, ни вероятность проведения этапа в Китае. Сейчас в ФИА заявили, что им требуется время для изучения потенциальных дат в случае улучшения ситуации.

Что такое Формула E?

Это класс автогонок, в которых используются электромобили с открытыми колесами, главный турнир – чемпионат ФИА Формула E. Класс основан в 2012 году.

Также ФИА готово перенести гонку Формулы-1 в Китае, которая должна была состояться в апреле. Вероятно, что Китай и Россия обменяются датами проведения гонок.

"Организаторы этапа в Шанхае пытаются обменяться датой проведения с Россией, где гонка должна состояться 27 сентября", – сообщило издание Speed Week.

Однако, российская автомобильная федерация еще не получила официального запроса.

Какие еще соревнования перенесли из Китая

Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.

Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, который должен был состояться на стадионе "Птичье гнездо".

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине из-за вспышки коронавируса.

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.

Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок.

Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок. Легионеры массово покинули Китай.

Как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса в Китае.



Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал