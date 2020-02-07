Гонсалес официально покинул "Динамо"

Парагвайский футболист "Динамо" Дерлис Гонсалес официально перешел в "Олимпию Асунсьон". Детали соглашения пока неизвестны.

Парагвайский клуб уже объявил о переходе 25-летнего нападающего в своем твиттере. Зато "Динамо" пока не подтверждает трансфер.

Достойно внимания: Кадар имеет предложение от российского клуба, поэтому устроил ссору в "Динамо", – журналист

"Добро пожаловать домой, добро пожаловать в Олимпию", – говорится в сообщении парагвайцев, которые поздравила Дерлиса с переходом в свои ряды.

En la vida hay sueños.



De aquellos fugaces.

Sueños que traemos de origen, como pendientes.

Existen los posibles y otros que cuestan un poquito más.



¡Hay sueños que se hacen realidad!



Bienvenido a casa.

Bienvenido a tu #Olimpia, Derlis González.#SeamosLeyenda pic.twitter.com/a1rNpUa6rG — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 7, 2020

Ранее СМИ сообщали, что "Динамо" продаст Гонсалеса за 5 миллионов долларов. Эту сумму парагвайский клуб заплатит за половину прав на Гонсалеса.

Дерлис перешел из "Базеля " в" Динамо " летом 2015 года. Тогда "бело-синие" заплатили швейцарцам около 9,3 миллиона евро.

С лета 2018 года форвард сборной Парагвая выступал на правах аренды в составе бразильского "Сантоса".

По данным Transfermarkt, контракт Дерлиса с "Динамо" был рассчитан до лета 2020 года. Однако СМИ писали о том, что Гонсалес имеет долгосрочное соглашение с "Динамо".

В сезоне 2018/2019 Гонсалес сыграл за "Сантос" 18 матчей. В его активе только один гол.

Гонсалес стал 5-м футболистом, который покинул "Динамо" зимой. Ранее киевский клуб отдал в аренду Жерсона Родригеса, Сидклея, Дениса Гармаша и продал Карлоса Самбрано.