Гонщица из США погибла, пытаясь установить рекорд скорости на реактивном автомобиле

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Jessi Combs
Jessi Combs / Фото из открытых источников

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла во время аварии, которая произошла, когда девушка пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле.

Трагедия произошла на сухом озере в пустыне Алворда, штат Орегон. Комбс пыталась побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 996 километров в час, сообщает издание Autoblog.

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Ей было 39 лет. Родные гонщицы отметили, что она "покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории".

Свой первый рекорд на четырехколесном транспортном средстве Джесси Комбс установила в октябре 2013 года. Тогда она достигла скорости 640,5 километров в час за рулем Eagle Supersonic Speed Challenger.

Позже она разгонялась до скорости около 772 километров в час, однако официально рекорд подтвердить не удавалось.

 

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Теги: Новости США Потери Спорт
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