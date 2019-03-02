Гонщик влетел в бетонную стену еще до начала гонки: видео сногсшибательной аварии
Во время тренировки перед первым этапом австралийской серии SuperCars гонщик Маколи Джонс разбил свою машину. Он влетел в бетонную стену на полной скорости.
Авария произошла на скоростном повороте. По предварительной версии, причиной стал отказ тормозов.
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"В этом месте такая высокая скорость, что мне еще повезло – стена стояла далеко от трассы. Я чувствовал себя, как в замедленной съемке, когда летел в нее задом машины. Не может быть ничего хуже, когда остаешься без тормозов в конце прямой на такой скорости. Хорошо еще, что там был барьер из шин, а не просто бетонная стена", – заявил после аварии Маколи Джонс.
Видео аварии во время гонки в Австралии
Повреждения машины не позволят гонщику продолжить уикенд в Аделаиде.