Гордость Украины: год назад Пидручный стал первым украинским чемпионом мира по биатлону – видео

10 марта 2019 года в шведском Эстерсунде была переписана история украинского и мирового биатлона. Дмитрий Пидручный стал первым украинским чемпионом мира. Дмитрий выиграл гонку преследования.

Ход гонки

Пидручный стартовал в гонке 4-м, поскольку проиграл в спринте Иоганнесу Бё 17 секунд. До третьей стрельбы украинец проиграл лидеру гонки Йоханнесу Бё более минуты.

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На "стойке" Пидручный отработал чисто и ушел на дистанцию ​​вторым, проигрывая Бё уже меньше, чем 50 секунд.

Однако это отставание все равно было существенным и комфортным для норвежца, ведь Иоганнес чрезвычайно быстрый спортсмен.

На последнюю стрельбу Бё пришел первым с огромным преимуществом над преследователями. Но нервы у звездного норвежца не выдержали – целых три штрафных круга.

Пока Иоганнес "мотал" штрафные круги, на стрельбу прибежали его брат Тарье, французы Гигона и Фийон-Майе, россиянин Гараничев и наш Пидручный. Только Пидручный отработал чисто и ушел на дистанцию ​​первым.

Бё после штрафных кругов проигрывал украинцу 15 секунд. Серьезное отставание, но не так критично для Бё.

На отметке 11,3 километра отставание уже составляло 13 секунд. Меньше чем через километр Бё сыграл еще три секунды.

Но догнать украинца Бё так и не смог. Пидручный первым пересек финишную линию.

️MEMORIES OF LAST WINTER️



Dmytro Pidruchnyi storms to Pursuit at the World Championships in Östersund and gives us one of the most emotional moments of the season at the Medal Ceremony #biathlon #biathlonfamily



: Evgeny Tumashov and Christian Manzoni pic.twitter.com/kmeCzYzuVo — IBU World Cup (@IBU_WC) November 6, 2019

Видео гонки преследования

Пидручный вошел в историю

Дмитрий стал первым в истории биатлона представителем Украины, получившим золото чемпионата мира. До этого подобное подкорялось только украинским спортсменкам.

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На церемонии награждения Дмитрий не сдерживал эмоции. Украинец расплакался, когда звучал гимн Украины. И действительно, как не пустить слезу, когда переписывают историю?

Видео награждения Дмитрия Пидручного золотой медалью

Чего достиг Пидручный после чемпионата мира?

Дмитрий стал не только лидером украинской сборной, но и примером для подражания для молодых биатлонистов. Пидручный доказал, что в биатлоне нет ничего невозможного.

В новом сезоне Дмитрий трижды поднимался на подиум. На чемпионате Европы в Беларуси украинец завоевал бронзу в спринте и золото в смешанной эстафете.

7-го марта Пидручный вместе с партнерами по сборной Украины во второй раз вписал свою фамилию в историю и доказал, что чудеса таки имеют места в биатлоне.

Сборная Украины завоевала серебряную медаль на Кубке мира в чешском Нове-Место. Для мужской сборной Украины это первая медаль за 9 лет.

До этого "сине-желтые" завоевали награду в эстафете 11 марта 2011 года. В российском Ханты-Мансийске "сине-желтые" выиграли бронзовую медаль.

В целом мужская сборная Украины по биатлону только четыре раза оказывалась на подиуме Кубков мира.