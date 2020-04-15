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Горячая жена украинского футболиста показала сексуальный трюк с туалетной бумагой: видео

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Лиза Третьякова / Instagram

Жена полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза имеет невероятную фигуру и радует этим своих подписчиков в Instagram.

Девушка приняла участие в популярном челлендже с туалетной бумагой. Однако внесла в него некоторые горячие коррективы.

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Поклонники оставляют сотни комментариев буквально под каждым откровенным снимком красавицы. Отметим, что помимо занятий в тренажерном зале, брюнетка находит время и для своей дочери Сабрины.

Больше фотографий жены Максима Третьякова:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как не поправиться сидя дома на карантине ? ⠀ Самая актуальная тема ) ⠀ Находясь большую часть времени дома - не есть просто невозможно ⠀ Поэтому предлагаю на время карантина позволять себе съедать вкусняшку 1 раз в день, но главное чтобы она по калорийности не привышила 300 ккал. ⠀ И напоминаю мои главные правила: ⠀ 1️⃣ Никогда не миксовать сладкое с основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин). ⠀ Едим вкусность на перекус, в идеале через 2 часа после еды и уже кушаем норм еду через 2 часа ⠀ 2️⃣ Кушаем медленно, кайфуя от каждого кусочка ) ⠀ 3️⃣ Не миксуем сладкое с кофейком, кофе - это отдельный приём пищи ⠀ 4️⃣ После того, как поели - всегда активничаем, стираем, убираем, моем посуду, перебираем гардероб, все, что угодно, главное двигаться 30-40 минут ⠀ Я так делаю после каждого приёма пищи, иначе жирок активно будет завязываться, а не гореть ) ⠀ 5️⃣ Ещё одно мое правило, что в течении для 70% моего рациона должно быть правильным, сбалансированным, а уже на 30% могу скушать например кусочек хлеба с маслом или маленький сникерс ⠀ Вы наверное скажете, что я слишком запаренная в этом плане, но по другому не могу и не хочу, эти все правила помогают мне держать себя в форме ⠀ 6️⃣ Обязательно начинаем своё утром с зарядки, которая займёт всего 15 минут, но поднимет настроение и зарядит энергией на целый день. ⠀ 7️⃣ Вакуум натощак, 6 раз по 30 сек и уже через две недели увидите результат ⠀ Реально талия становится уже и живот всегда в тонусе, не вываливается и хорошенько держит ваши органы )) ⠀ 8️⃣ Тренируемся 3 раза в неделю, всего 45 минут, а после трени ещё 15 минут делаем растяжку. ⠀ 9️⃣ ПЬЕМ ВОДУ, самое сложное для меня ⠀ P.s. Если будете следовать этим правилам - увидите результат молниеносно и уже будет жалко сходить с пути и заедать свой труд ⠀ Ваша фигура будет меняться на глазах и соответсвенно настроение ️ ⠀ Берем себя в руки, потому, что когда если не сейчас ?! ⠀ Мы даже не знаем, что будем завтра, поэтому нет времени тянуть, есть булки и быть не в лучшей своей форме

Публикация от ФИТНЕС МАМА XXI века (@tretyakovaliza)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ты осознаешь ценность момента только после того, как он станет воспоминанием» ️ ⠀ Горькая правда ⠀ Всегда когда возвращаюсь в город где прожила все своё детство - становится как-то грустно на душе. ⠀ Нахожу свои Барби, от которых была без ума, которые коллекционировала и так любила, беру их в руки и будто бы даже чувствую и вспоминаю на секунду запах детства ⠀ Пересматриваю альбомы с фотографиями и как же становится грустно, что время уже никогда не вернуть и не прожить это беззаботное детство снова. ⠀ Сейчас два часа ночи, пишу этот текст и слёзы почему-то текут ручьём, хотя все же хорошо. И да, словила себя на мысли, что наверное не плакала уже больше года, меня растрогать сейчас могут только вот такие моменты. ⠀ Радует то, что побыла с семьей, уделила внимание всем своим родственникам, особенно Бабушке, поделала ей бьюти процедурки )) ⠀ P.s. А вообще я не знаю зачем сюда это пишу, в инст же нужны только скандалы, интриги и расследования ⠀ Но хотела просто сказать, чтобы вы не забывали уделять внимание своим бабушкам и дедушкам, родителям, они не вечные и вы никогда не знаете, что будет завтра и будет ли вообще. ⠀ И предлагаю всем вместе начинать учиться «Осознавать ценность момента сейчас, а не после того, как он станет воспоминаем». ⠀ А ещё я не хочу стареть. Короче, все. КД не за горами, мб поэтому и кроет ⠀ Цем ️️ ⠀ Хочу конфету

Публикация от ФИТНЕС МАМА XXI века (@tretyakovaliza)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что, раскрываем карты предыдущего поста ⠀ Ложью оказались факты под номером 1️⃣3️⃣ ⠀ Уже сегодня подарочек отправляется первому отгадавшему ️ ⠀ Теперь подробнее )) ⠀ 1️⃣ Я правда обожаю кофе, жить без него не могу, но пью его не на завтрак, обед и ужин, а максимум 1-2 чашки в день ⠀ 3️⃣ Я НЕ ВЕРЮ во все вот эти народные приметы и суеверия ) ⠀ А вот моя мама и правда максимально загоняется по этому поводу, верит абсолютно во всё выдуманное непонятно кем ⠀ Я никогда в жизни не курила айкос, толком даже не знаю как он выглядит ⠀ Сигареты и кальян тоже не курю ‍♀️ ⠀ Ну в общем как-то так ))

Публикация от ФИТНЕС МАМА XXI века (@tretyakovaliza)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теперь это мое любимое фото

Публикация от ФИТНЕС МАМА XXI века (@tretyakovaliza)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напоминалочка для тех кто скоро летит на отдых и хочет идеально и безвредно загореть ⠀ Солнце к сожалению не гуд для нашей кожи, но бронзовый загар - это очень секси )) ⠀ Люблю загар за то, что он реально худит и визуально скрывает все неровности тела. Всеми ненавистные целлюлитинки и растяжечки - становятся менее заметными ⠀ И так, чтобы быть шоколадкой, мы: ⠀ 1. За неделю до ️ - подготавливаем кожу, делаем скраб и пилинг для тела ⠀ 2. Пьем витамин А и Е. Витамин А стимулирует выработку меланина и вы быстрее станете шоколадкой, а витамин Е смягчит и увлажнит кожу ⠀ 3. Загораем до 11:00 и после 16:00 Если конечно же не хотите получить такой приятный бонус как пересушенная кожа, пигментация и ранее появление морщин ⠀ 4. Пьём морковный фреш/сок Он богат бета-каротином, который также необходим для выработки меланина. А если в сок добавите ложку сливок или растительного масла - будет вообще эффект бомба! ⠀ 5. На кожу лица каждый час наносим крем с СПФ - это обязательно! Да и вообще лицом лучше никогда не загорать, дабы сохранить молодость ⠀ 6. На тело каждый час наносим масло. Масло - это магнит для солнца. Я обожаю кокосовое ⠀ 7. ПЬЕМ ВОДУ и чем больше, тем лучше ⠀ Для сохранения загара: ⠀ 1. Ежедневно увлажняем и напитываем кожу кремами, лосьонами ⠀ 2. Едим жирные сорта рыбы, ее жиры помогают коже дольше удерживать темный пигмент. Я фанат лосося на гриле ⠀ Как вариант - пьём рыбий жир ⠀ 3. После отдыха кожу не скрабируем и не пилингируем и будет вам СЧАСТЬЕ ️ ⠀ P.s. Соблюдайте все эти правила и наслаждайтесь своей бронзовой кожей

Публикация от ФИТНЕС МАМА XXI века (@tretyakovaliza)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Александрия
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