Горячая жена украинского футболиста показала сексуальный трюк с туалетной бумагой: видео

Жена полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза имеет невероятную фигуру и радует этим своих подписчиков в Instagram.

Девушка приняла участие в популярном челлендже с туалетной бумагой. Однако внесла в него некоторые горячие коррективы.

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Поклонники оставляют сотни комментариев буквально под каждым откровенным снимком красавицы. Отметим, что помимо занятий в тренажерном зале, брюнетка находит время и для своей дочери Сабрины.

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