Государственное агентство спорта: какие задачи стоят перед новым руководителем

3 марта заработало Государственное агентство спорта. Его возглавил Сергей Левчук. Он озвучил задачи, которые стоят перед его госагентством.

По словам Сергея Левчука, одна из первых задач – это сформировать команду госагентства "из людей, которые понимают, что и для чего должно выполняться и каким образом должен трансформироваться украинский спорт". Ведь пока он единственный работник в этой структуре. Всего там должно быть 107 человек. Часть переведут из Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Зарплата начальника Государственного агентства спорта – 24 тысячи гривен.

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В целом Государственное агентство спорта выделяет два основных направления деятельности – спорт высоких результатов и развитие массового спорта. В первом случае речь идет о финансировании спортсменов, выступающих на международных соревнованиях и приносящих славу нашей стране.

Важнейший вызов для нашего спорта – это Олимпиада в Токио. Мы находимся в конце четырехлетнего цикла подготовки. И мы должны закончить этот цикл. Максимально обеспечив наших атлетов, которые получили или на стадии получения лицензии. Для этого мы включились в коммуникацию с самими атлетами. Каждую неделю в пятницу мы встречаемся напрямую, общаемся, решаем их проблемы,

– отметил Сергей Левчук.

Относительно второго направления деятельности, то здесь акцент будет на том, чтобы привлекать как можно больше людей к занятиям спортом.

Еще одно направление деятельности – решение спорных вопросов, которые существуют в спорте.

"Мы должны создать новые современные механизмы. Таким механизмом является спортивный арбитраж, который уже существует при Национальном олимпийском комитете. Я вижу своей задачей большинство существующих спорных ситуаций направить именно в этот орган", – рассказал Сергей Левчук.



Сергей Левчук и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский (фото: КМУ)

Что касается финансирования, то деньги на спорт планируют брать с игорного бизнеса и букмекеров.

"Планирую сделать все возможное, чтобы те законопроекты, которые касаются игорного бизнеса, букмекеров и спортивных лотерей, были приняты с учетом потребностей и интересов спорта. Для того, чтобы часть этих бюджетов была направлена на спорт высоких достижений и массовый спорт", – заверил новый руководитель Государственного агентства спорта.

И для начала Сергей Левчук планирует провести аудит эффективности использования бюджетных средств.

"Убежден, что минимум 10–15% средств мы сможем использовать более эффективно. Это означает, что у нас больше спортсменов будут командированы на соревнования, будет закуплено качественное оборудование", – убежден Сергей Левчук.