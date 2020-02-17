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Государственное агентство спорта возглавил глава Украинской федерации каратэ Левчук

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Сергей Левчук и украинская каратистка Анжелика Терюга / facebook.com/sergii.levchuk

Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук возглавил Государственное агентство спорта. Левчук стал победителем конкурса на главу ведомства, которое вскоре начнет свою работу.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

Примечательно: Украинские спортсмены вынуждены выступать на территории страны-агрессора России, – Бородянский

По словам Бородянского, в конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов.

Бородянский отметил, что главным приоритетом новообразованного агентства будет реализация политики Минмолодежспорта. Среди них:

  • качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
  • реформа спорта;
  • подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в городе Киеве;
  • обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
  • строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
  • строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";
  • создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;
  • реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;
  • диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Что известно о Государственном агентстве спорта

  • СМИ сообщали, что на правительство Алексея Гончарука ждут перестановки. Якобы в Бородянского планируют забрать вопросы спорта и создать государственное агентство спорта под управлением Министерства культуры. Агентство должен был возглавить экс-вратарь "Динамо" Александр Шовковский.

Больше об этом: Какие перестановки ждут правительство Алексея Гончарука

  • Но Гончарук опроверг информацию, что кандидатуру Александра Шовковского рассматривают на должность министра спорта в случае разделения Министерства культуры, молодежи и спорта.
  • "Очень интересно наблюдать, как распространяются слухи. Эта идея подумать об Александре как о возможном чиновнике возникла у меня, но серьезно мы ее еще не обсуждали", – заявил Гончарук.
  • В то же время депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк выступил за создание отдельного министерства спорта.
  • Беленюк утверждает, что спорту нужно отдельное министерство или госагентство.
  • В то же время министр Бородянский не считает, что создание отдельного министерства спорта будет эффективным. Он заявил, что в планах Минмолодежьспорта создание госагентства спорта и фонда поддержки спорта.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта
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