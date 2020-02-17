Государственное агентство спорта возглавил глава Украинской федерации каратэ Левчук
Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук возглавил Государственное агентство спорта. Левчук стал победителем конкурса на главу ведомства, которое вскоре начнет свою работу.
Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.
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По словам Бородянского, в конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов.
Бородянский отметил, что главным приоритетом новообразованного агентства будет реализация политики Минмолодежспорта. Среди них:
- качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
- реформа спорта;
- подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в городе Киеве;
- обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
- строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
- строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";
- создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;
- реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;
- диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.
Что известно о Государственном агентстве спорта
- СМИ сообщали, что на правительство Алексея Гончарука ждут перестановки. Якобы в Бородянского планируют забрать вопросы спорта и создать государственное агентство спорта под управлением Министерства культуры. Агентство должен был возглавить экс-вратарь "Динамо" Александр Шовковский.
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- Но Гончарук опроверг информацию, что кандидатуру Александра Шовковского рассматривают на должность министра спорта в случае разделения Министерства культуры, молодежи и спорта.
- "Очень интересно наблюдать, как распространяются слухи. Эта идея подумать об Александре как о возможном чиновнике возникла у меня, но серьезно мы ее еще не обсуждали", – заявил Гончарук.
- В то же время депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк выступил за создание отдельного министерства спорта.
- Беленюк утверждает, что спорту нужно отдельное министерство или госагентство.
- В то же время министр Бородянский не считает, что создание отдельного министерства спорта будет эффективным. Он заявил, что в планах Минмолодежьспорта создание госагентства спорта и фонда поддержки спорта.
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