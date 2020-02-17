Государственное агентство спорта возглавил глава Украинской федерации каратэ Левчук

Президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук возглавил Государственное агентство спорта. Левчук стал победителем конкурса на главу ведомства, которое вскоре начнет свою работу.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

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По словам Бородянского, в конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов.

Бородянский отметил, что главным приоритетом новообразованного агентства будет реализация политики Минмолодежспорта. Среди них:

качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;

реформа спорта;

подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в городе Киеве;

обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;

строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;

строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";

создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;

реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;

диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Что известно о Государственном агентстве спорта

СМИ сообщали, что на правительство Алексея Гончарука ждут перестановки. Якобы в Бородянского планируют забрать вопросы спорта и создать государственное агентство спорта под управлением Министерства культуры. Агентство должен был возглавить экс-вратарь "Динамо" Александр Шовковский.

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