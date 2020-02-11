Государство не финансирует соревнования в России, – Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский убеждает, что государство не финансирует поездки спортсменов на соревнования в Россию. Об этом Бородянский заявил на заседании оргкомитета по подготовке к участию спортсменов Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 в Токио (Япония).

По его словам, государство не финансирует спортсменов, которые вынуждены ездить на рейтинговые соревнования в Россию.

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Государство сегодня не финансирует и не собирается финансировать соревнования в России, но наши спортсмены вынуждены ездить на рейтинговые турниры для того, чтобы не проигрывать на старте. Если наши спортсмены туда не ездят, то они теряют очки,

– заявил Бородянский.

Бородянский считает, что это сложный вопрос, который нужно решать на международном уровне.

"Есть страна-агрессор, напавшая на Украину, в этой стране-агрессоре проводятся международные соревнования. Начинаем консультации с международными организациями, как этот вопрос должен быть урегулирован", – резюмировал министр.

Как известно, украинским спортсменам не запрещено ездить на соревнования в Россию. Однако поездки на соревнования в Россию украинские спортсмены осуществляют за собственные средства.

Недавно сборная Украины по художественной гимнастике отправилась в Россию на гран-при Москвы, которое длилось с 7 по 9 февраля.

Также в России проходят чемпионаты мира по шахматам, боксу, борьбе, гимнастике и другие первенства.