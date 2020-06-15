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"Рух" неожиданно уволил главного тренера Бакалова, с которым не сыграл ни одного матча
сегодня , 14:43 "Рух" неожиданно уволил главного тренера Бакалова, с которым не сыграл ни одного матча
Михайло Гема
"Доила коров и разгружала машины": первая украинка в UFC о непростом пути к успеху
сегодня , 13:28 "Доила коров и разгружала машины": первая украинка в UFC о непростом пути к успеху
Софія Кулай
Историческое достижение: год назад сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу U-20 – вид
сегодня , 10:31 Историческое достижение: год назад сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу U-20 – вид
Михайло Гема