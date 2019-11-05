Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город

В конце октября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и поспорит за право принимать юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года. О том, на сколько это реально, Спорт24 пообщался с начальником управления спорта Львовского городского совета Антоном Никулиным.

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– Заявление Садового о проведении Олимпиады – это пиар?

– Человека оценивают по тем целям, которые он перед собой ставит. Как по мне – это актуально. При нынешней инфраструктуре трудно будет сделать. Но это будет через 10 лет. Хотя не знаем, что будет за пять лет. Заявка на Юношескую Олимпиаду подается за пять лет до старта. Со взрослой Олимпиадой процесс будет сложнее. И очень мала вероятность, что Львову вообще дадут это делать. Что касается Юношеской, то даже комплекс в Новояворовске подходит для проведения соревнований. Все думают, что Юношеские Олимпийские игры – это как взрослые, но немножко меньше. Нет! Это намного меньше. Это до полутора тысяч человек, вдвое меньше. Для церемонии открытия нам достаточно "Арены Львов". Карпат достаточно для всех лыжных видов. Единственного, чего нет – это санной трассы. Но надо построить ее и так, в первую очередь, потому что сейчас она отсутствует. Реально построить во Львове ледовый дворец, разморозить ту спортивную постройку, что когда-то хотели строить к Чемпионату Европы по баскетболу…

– Это имущество разве не под арестом?

– Это имущество сейчас в залоге. Но уверен, что если встанет вопрос, то все решается быстро. Это пока чисто гипотетически, но не является нереальным. Мы можем говорить о взрослой Олимпиаде, и это куча денег. А Юношеская... там такая политика Международного олимпийского комитета, что не нужно специально строить арены. Надо использовать имеющиеся. Построить санную трассу – и все. С отелями у нас проблем нет. Олимпийское поселение – тоже можно что-то придумать. До 2 тысяч человек – это не так много. Это заявление – это наши намерения и понимание, что мы правильно двигаемся.

Скептикам скажу одно – нам по силам это сделать. Мы ставим перед собой такие цели. И мы однозначно это политическое заявление превратим в реальность. Зная политику Международного олимпийского комитета по расширению географии, думаю, что Львов с его архитектурой подойдет. Все думают, что этим будет заниматься только город, потому что он объявил такое намерение и сам будет выкручиваться. Да, город объявил, но это будет общегосударственная программа. Уверен на все 100%, что будут государственные субвенции. Городу будет сложно потянуть такой ивент, как Юношеская Олимпиада. Сейчас считаю, что надо мечтать о большем, но говорить о реальных твердых вещах. Юношеские Олимпийские игры можно провести во Львове. Это не является нереальной вещью. О взрослой Олимпиаде есть вопросы.

– Для чего делать такие заявления, если Олимпиада нам не под силу?

– Он (речь идет о мэре Львова Андрее Садовом – прим. авт.) прекрасно понимает, что когда город объявляет себя претендентом, а страна выиграет это право, эти инфраструктурные объекты, которые будут построены, останутся в этом городе. Смотреть стратегически заранее – это очень круто. Я бы всем этим скептикам советовал не относиться так к этой идее. А наоборот, своими ресурсами и знакомствами помогать городу в реализации этих вещей. Хотя бы на уровне государства. Потому что на международном уровне надо всем поработать, чтобы достичь результата. Мы все живем в одном городе, и должны думать о том, как сделать, чтобы здесь все было круто, а мы стали лучшими, а не в политику здесь "играть".

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– К заявлению Садового были обсуждения и подсчеты…

– Конечно, что мы это делали. Мы советовались, говорили, думали. Это не было заявление одного дня или одного эмоционального решения. Сейчас мы ведем подсчет всех потребностей. Изучаем все аппликационные формы. Однозначно, что мэр прекрасно понимает, что если это станет государственным вопросом (а так должно быть), то наша страна с низов поднимется очень высоко в вопросе развития спортивной инфраструктуры. Ее можно развить до максимума, а спортсменам и тренерам дать новый импульс для развития. Единственное, в чем мы опаздываем, лет так на 30, это спортивная инфраструктура.

– С Министерством говорили о своей идее к публичному объявлению?

– Это наша инициатива. Еще многие будут удивлены таким решением, и будут очень много об этом говорить. Сейчас мы готовим первые письма на НОК и министерство. После этого начинаем процедуру подачи заявки. Есть немного времени, поэтому мы никуда не спешим.

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– Приблизительные суммы, которые надо вложить в подготовку инфраструктуры уже считали?

– Нет, о суммах пока не говорилось. А какой коэффициент инфляции закладывать? Еще 8 лет впереди. Когда уже будет точно понятно, что мы идем к этому, тогда и будем говорить о суммах. Но надо понимать, что это будет государственная политика, а мы просто город, который будет принимать. Город сам не потянет Олимпийские игры. Есть много примеров стран, которые их проводили и становились банкротами. Сейчас сама политика МОК такова, что ты должен показать хороший менеджмент управления спортивным сооружением, а не чтобы оно сорняком обрастало. Должны и об этом думать.

– Поэтому возникает логичный вопрос: не построим ли мы еще 2-3 "Арены Львов", которые будут проблемой?

– "Арена Львов" – это государственное предприятие. Если бы не было войны, то стадион чувствовал бы себя совсем по-другому, как и другие объекты. Если бы не война, мы бы и на зимнюю Олимпиаду могли замахнуться. А почему нет?

Об "Арене Львов" очень хорошо сказал ее руководитель – это Mercedes на спущенных колесах. Если применить правильный менеджмент, то все будет хорошо. Если с того же стадиона убрать долги, то город мог бы его взять, но с нулем. Думая наперед, возле "Арены Львов" можно было сделать еще несколько спорткомплексов, которые бы удовлетворяли потребности всех львовян. О ней можно очень много фантазировать. Но ни я, ни вы, не имеем отношения к ней. Максимум на футбол ходили. Поэтому говорить о том, что когда-то старшие дяди фантазировали?, не нужно. Нам теперь только разгребать это.

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– Во время озвучивания идеи об Олимпиаде говорили и о строительстве базы олимпийской подготовки. Где она должна быть? На "Арене Львов", которая уже является базой или на Ивано-Франковщине, где уже строят биатлонную трассу и есть база подготовки?

– Конкретных разговоров еще не происходило, не говорили куда вкладывать средства. Думаю все понимают, что этот регион является зимним. Поэтому неважно где строить. Где бы не была база, она будет нашей, украинской. Нам просто нужны конкурентоспособные спортивные сооружения, на которые не стыдно привести иностранцев.

– Деньги в бюджет 2020 уже будут закладываться?

– На сегодняшний момент речь не идет о каком-то конкретном строительстве уже завтра. Мы на этапе изучения ситуации, говорим о понимании конкретных цифр. И после того уже можно будет что-то закладывать. Как минимум, биатлонная трасса – это не наш вопрос, а области. А в городе точно должна быть ледовая арена. Также когда-то была идея в Винниках (пригороде Львова, – прим. авт.) строить санную трассу. Проект даже был. Я за то, чтобы она тоже была построена в горах и придерживались температурных режимов. Поэтому пока о конкретике речь не идет. Есть идея, есть люди, которые готовы ее воплощать в жизнь, о "твердых" вещах не говорим.

– С городами на Ивано-Франковщине будете говорить о присоединении к проекту? Там, все-таки, уже строится инфраструктура.

Вся Украина будет приобщаться к этому. Город Львов в одиночку не справится никогда. Это должно быть привлечение инвестиционных средств, государственных, должна быть государственная программа. Мы – город аппликант, а вся страна – люди, которые работают над тем, чтобы создать праздник спорта. Все думают, что мы подали заявку и будем сами делать. Ни в одной стране город не делает Олимпиаду, всегда страна. Игры будут в Украине, а принимать будет Львов.

Где состоятся следующие Олимпиады?Олимпиада-2020 состоится в Токио с 24 июля по 9 августа. Сборные уже активно соревнуются за лицензии на турнир. А на право пронести олимпийский огонь по улицам японской столицы объявили 17 тысяч человек. 9 июня 2017 года Международный олимпийский комитет добавил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 15 новых дисциплин.



Зимнюю Олимпиаду-2022 примет Пекин. При этом столица Китая только в 2008 году принимала летние Олимпийские игры.



Летняя Олимпиада-2024 состоится в Париже. Следующая Олимпиада-2028 – в Лос-Анджелесе. При этом решение о городах-хозяевах приняли одновременно 14 сентября 2017 года. Все из-за того, что на проведение Олимпийских игр 2024 года претендовали пять городов. Три вышли из соревнования из-за ожидаемых очень высоких затрат и сложности организации такого мероприятия. Остались Париж и Лос-Анджелес, которых считали самыми серьезными и равными претендентами. Американский город согласился уступить при условии, что получит право на следующие игры 2028 года сразу, без нового конкурса. Оба эти города примут Олимпийские игры в третий раз. Париж проведет их ровно через столетие после последнего раза – 1924 года (впервые Париж проводил их в 1900 году). Лос-Анджелес принимал Олимпийские игры в 1932 и 1984 годах.



Зимняя Олимпиада-2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Предварительная дата проведения соревнований 6-22 февраля. Стоит отметить, что Кортина-д'Ампеццо уже принимала зимние Олимпийские игры. Это было в 1956 году. После этого Италия также принимала зимнюю Олимпиаду. В 2006 году хозяином турнира был Турин.



Кроме Львова, среди претендентов на проведение зимней Олимпиады-2030 является также Саппоро, Лиллехаммер, Варшава, Прага и Алматы.



На Олимпиаду-2032 претендуют Баку (Азербайджан), Сараево (Босния и Герцеговина), Дели (Индия), Торонто (Канада), Будапешт (Венгрия), Найроби (Кения), Брисбен (Австралия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Турция), Мадрид (Испания) и Санкт-Петербург (Россия).