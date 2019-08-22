Готов осуществить мечту всей жизни – стать чемпионом мира, – боксер Деревянченко

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) поделился мыслями о предстоящем бое с Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО) за титул чемпиона мира по версии IBF.

Украинец уважает соперника, но сделает все, чтобы осуществить мечту всей своей жизни.

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Очень рад, что моя команда предоставила мне еще одну возможность побороться за титул чемпиона мира в среднем весе. Испытываю большое уважение к Головкину и с нетерпением жду возможности доказать на ринге, что я готов бросить вызов и осуществить мечту всей жизни – стать чемпионом мира. Зрители увидят грандиозное сражение, не могу дождаться выхода в ринг,

– цитирует Деревянченко Boxingscene.com.

Спорт 24 писал, что бой Деревянченко – Головкин состоится 5 октября в Нью-Йорке. Победитель поединка будет обязан провести первую защиту чемпионского титула за последние полгода после октябрьского поединка.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.

Сергей хочет получить не менее 5,5 млн долларов за бой против Головкина. Деревянченко раньше не зарабатывал за бой больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его бой за титул IBF принесет Сергею самый большой заработок.