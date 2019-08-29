Готовить быстро: лайфхаки для быстрого и полезного питания

Очень часто можно услышать отзывы людей, которые занимаются спортом, что им никогда не хватает времени для приготовления пищи. На самом деле, обычно это просто оправдание, готовить не так долго, как большинство людей думает, конечно, если речь идет не о сложных произведениях высокой кухни. Ведь, не открою вам секрет, если скажу, что роль еды в жизни людей является неотъемлемой ее частью.

Кроме этого, ежедневный рацион человека должен обогащать организм такими веществами как жиры, белки и углеводы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности.

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Однако, если уж и сложилась такая ситуация, что у вас нет даже 40 минут в день для того, чтобы приготовить еду, делимся с вами замечательными лайфхаками, чтобы не пропустить полноценный прием пищи:

1. Тунец, или любая консервированная рыба. Может сохраняться некоторое время без холодильника, не нужно готовить, можно всегда брать с собой, уместна в любом гарнире, салат.

2. Уже помытые овощи в пакетах – замечательный и легкий гарнир. С рыбой замечательное сочетание, и вот мы уже имеем полноценный обед.

3. Замороженные различные смеси. Их на самом деле очень много – грибы, овощи, зелень, готовые крупы ... Если же соединить, в результате получается прекрасный гарнир, и большая экономия времени (5-10 минут и можно приступать к приему пищи).

4. Фрукты – являются прекрасным источником витаминов и минералов, и считаются превосходным перекусом для человека. Также, фрукты можно есть даже при строгой диете.

5. Яйца – их необязательно даже варить. Залили в пластиковый контейнер, отправили в микроволновую печь – несколько минут и они готовы.

6. Зерновой хлеб, хлебцы, лаваш – прекрасный источник для углеводов. И найти эти продукты можно в любом супермаркете.

7. Питьевой йогурт. На самом деле, выбор очень большой, и так же можно найти в любом супермаркете.

8. И наконец, конечно, сейчас очень много фут-кортов, где можно найти здоровую пищу и потратить на это очень мало времени.

Поэтому, не стоит забывать о том, что питание человека имеет не просто огромное значение, оно – жизненно необходимо. Поэтому очень важно питаться правильно и регулярно, и относиться к тому, что мы едим с большой ответственностью.

Автор: Назарий Дзюбановский