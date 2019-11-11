Готово ли государство продать "Арену Львов" и отдать НСК "Олимпийский" в концессию

"Арена Львов" и НСК "Олимпийский находятся в государственной собственности. Однако это те объекты, которые государство может внести в списки на приватизацию. Или на передачу их в концессию.

О ситуации вокруг этих объектов спортивной инфраструктуры, а также о ситуации со строительством Западной национальной базы олимпийской подготовки, Спорт24 пообщался с государственным секретарем министерства молодежи и спорта (сейчас происходит процедура ликвидации министерства) Олег Немчинов.

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– Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка говорил, что строительство Западной национальной базы олимпийской подготовки целесообразно на Львовщине. Это просто разговоры есть планы?

– Читал эти комментарии. Общался с главой Ивано-Франковской областной государственной администрации, знаю, что они проговаривали вопрос "Заросляка" и развитие Буковеля. В следующем бюджете есть субвенция 100 миллионов гривен для Ивано-Франковской области на трассу по биатлону. Это уже будет завершение, потому что в первый год ничего не использовали, а деньги перенеслись на следующий год. Мы, как министерство, являемся только транзитерами средств. Что касается инициативе на Львовщине, то мне ничего не известно. Не понимаю или это речь о новом строительстве или летней базы ВСУ, или переформатирование паралимпийской базы, которая очень активно развивается.

– А "Арена Львов", как возможный объект для развития в базу?

– Она является базой для подготовки спортсменов. Там есть три вида спорта: тяжелая атлетика, лук и футбол. Но настолько неудачный проект был избран в свое время, что без значительных капиталовложений что-то развивать будет тяжело.

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– Министерство заложило деньги в бюджет для "Арены Львов" (речь идет о ремонте центров обработки данных, – прим. Ред)?

Говорили об этом. Уже решили аналогичную проблему на НСК "Олимпийский". Но он принимал финал Лиги чемпионов, поэтому там была отдельная лента в бюджете. На НСК еще была проблема с гидроизоляцией, и стоило все более 100 миллионов гривен. На "Арене Львов еще есть проблема с тем, что не все системы, которые ее обслуживают, находятся у нее на балансе. Некоторые находятся на так называемом ответственном хранении, и конечными бенефициарами являются структуры, которые находятся за границей, или на неподконтрольной территории. Специфика того, что строили фирмы с донецкими корнями. Сейчас идут активные судебные процессы.

– В этих процессах рассматриваются и долговые вопросы. Поэтому в случае победы долг стадиона уменьшится?

– Да! Уже есть оборудование, которое возвращено по решению судей. Но с центрами обработки данных (ЦОД) так не получится, потому что это мозг стадиона. И если не будет ЦОДа, то футбола там не будет. Однако в бюджете отдельной ленты на "Арену Львов" не будет. Есть видение необходимости выделения средств, но в первом чтении такой ленты не было.

– "Арена Львов" или другие предприятия министерства будут в списке на приватизацию?

– "Арена Львов" не рассматривалась среди объектов, которые можно выставить на приватизацию. Было два предприятия по отрасли, которые планировались подать Минэкономразвитию. Это высокогорная база "Заросляк" и Государственное автотранспортное предприятие "Автомехбаза". "Заросляк" мы считаем нужно оставлять в государственной собственности, вкладывать туда средства и развивать как зимнюю базу. "Автомехбаза" должна быть приватизирована. Но там есть недвижимость, находящаяся в прямом отношении к двум другим государственным предприятиям. Это ГП "Атлет" и НСК "Олимпийский". Учитывая, что у нас идет развитие центров олимпийской подготовки, а они требуют инфраструктурного улучшения, то новое руководство приостановило процедуру приватизации и считает, что можно эту территорию использовать для спортивной инфраструктуры.

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– Рассматривается передача таких ГП, как "Арена Львов" и "Олимпийский" в концессию?

Я такого не слышал. Но считаю, что это было бы нормально. В 2017 году, когда "Верес" начал играть на "Арене Львов", мы проговаривали такую ​​ситуацию с руководством клуба. Мне кажется, что для "Арены" это был бы очень хороший выход. С НСК это невозможно, по моему субъективному точку зрения, потому что это национальный комплекс. Хотя ни для кого не секрет, что ФК "Динамо" Киев очень хочет взять стадион.

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