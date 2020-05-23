А говорил, что не перейдет в "Шахтер": Степаненко тонко подколол Ярмоленко за "молотки"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко пошутил по поводу показанных "молотков" Андреем Ярмоленко во время презентации в английском "Вест Хэме".

Андреем Ярмоленко показывал жест, символизирующий скрещенные молотки – символ его команды "Вест Хэм". Интересно, что такой же элемент находится на эмблеме "горняков". Слова Степаненко цитирует Tribuna.com.

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Никогда не говори никогда. Он говорил, что в "Шахтер" никогда не перейдет, но "молотки" пришлось показать. Так что Андрюха молодец. Я смеялся над этим. В сборной мы шутили над ним в этом плане.



У него такая ситуация возникла, что "Боруссия" стала приглашать больше молодых футболистов. Хороший вариант с "Вест Хэмом", классная команда в Лондоне, АПЛ. Как минимум, он ни в чем не потерял. Если бы только не травмы, он бы там зажег нормально,

– отметил Степаненко.

Что известно о карьере Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме"

"Молотки" в исполнении Андрея Ярмоленко / Фото: AFP

11 июля 2018 года Ярмоленко стал игроком английского клуба "Вест Хэм Юнайтед", перейдя из дортмундской "Боруссии" за 22 млн фунтов стерлингов, плюс 3 млн фунтов могут быть выплачены в виде бонусов.

Подписал контракт на 4 года. Дебютировал 12 августа в матче против "Ливерпуля" (0:4), вышел на 67-й минуте вместо Марко Арнаутовича. 16 сентября забил первые голы за клуб: на 11-й минуте с паса Арнаутовича и на 31-й минуте с паса капитана команды Марка Нобла, матч закончился 3:1.

20 октября 2019 года в матче 9 тура АПЛ против "Тоттенхэма" получил травму ахиллова сухожилия и выбыл из футбола как минимум на полгода.