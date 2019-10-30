Говорить на украинском нет необходимости, все общаются на русском, – легионер "Динамо"

Словенский легионер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, что для него уже нет языкового барьера в киевском клубе. Вербич общается с партнерами на русском языке.

Беньямин признался, что изучать украинский язык не нужно, ведь в команде все общаются и понимают русский.

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Да, языкового барьера уже давно нет. Язык учил сам, без преподавателя. В этом мне очень помог Томаш Кендзера, который появился в "Динамо" чуть раньше и сам прошел этот путь.



Если я не знал какое-то слово, спрашивал у него. Вообще, русский язык мне было легко учить, ведь он немного похож на словенский. Украинский тоже понимаю, но сам не говорю. Собственно, в этом нет необходимости, ведь все общаются на русском или хотя бы его понимают,

– цитирует словенца Dynamo.kiev.ua.

25-летний Вербич перешел в "Динамо" с "Копенгагена" зимой 2018 года. Его контракт с "бело-синими" действует до 2022 года.

За "Динамо" Вербич сыграл 62 матча, забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.