ГПУ не заводила на руководителя УАФ Павелко уголовных дел
11 декабря состоялось второе заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства руководством Украинской ассоциации футбола.
При этом, как сообщает Ассоциация, заседание ВСК продемонстрировало наличие у членов комиссии дефицита исчерпывающей информации о роли Украинской ассоциации футбола в реализации государственной программы строительства футбольных полей и площадок, которая реализовывалась в течение 2017-2018 годов.
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По информации УАФ, этот пробел удалось заполнить информацией, предоставленной во время заседания.
Интересно, что адвокат УАФ Владимир Тимошенко сообщил о том, что на официальный запрос в Генеральную прокуратуру Украины он получил ответ, что уголовных дел, в которых содержатся сведения о привлечении Андрея Павелко к уголовной ответственности в качестве подозреваемого, не заведено.
В ходе заседания представители УАФ передали ВСК множество документов, касающихся деятельности "ФФУ Продакшн", и пригласили членов комиссии в любое удобное для них время посетить и ознакомиться с производственным процессом на заводе по изготовлению искусственного покрытия.
Также представители УАФ согласились предоставить для ознакомления все имеющиеся документы, которые заинтересуют ВСК.